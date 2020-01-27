Беглов покормил петербуржцев кашей с ложки

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 января во время торжественных мероприятий на Дворцовой площади в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады принялся кормить окружающих гречневой кашей с ложки. Видеозапись спонтанной акции выложил Telegram-канал «Пул 78».

Главу города подвели к полевой кухне и предложили попробовать еду. Он попросил наложить ему чечевицу и гречу с тушенкой. Беглов съел одну ложку, а после этого начал кормить из своей тарелки окружающих.

Несколько ложек от губернатора досталось оказавшемуся поблизости ребенку. «Как тебе каша? Вкусная?» - приговаривал Беглов.

После этого он заметил в толпе бабушку мальчика и принялся кормить и ее: «Давай-давай, бабушка, чего там».

Напомним, Беглов кормил петербуржцев кашей и в прошлую годовщину освобождения Ленинграда. Правда, ложки в руках горожане держали сами, а градоначальник только раздавал тарелки.

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