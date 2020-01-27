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14:25

Суд привлек АТС «Смольного» к делу по иску к Горизбиркому

фото ЗакС политика Суд привлек АТС «Смольного» к делу по иску к Горизбиркому

Санкт-Петербургский городской суд 27 января привлёк как заинтересованное лицо АТС «Смольного» по иску к Санкт-Петербургской избирательной комиссии из-за отказа последней предоставлять видеозаписи от 8 сентября с избирательных участков. Речь идёт об исках члена территориальной избирательной комиссии №14 от «Яблока» Дмитрия Острякова и члена участковой избирательной комиссии №294 от «Яблока» Натальи Телишевской.

Они просили Горизбирком выдать им видеозаписи: Телишевская - для доказывания в суде своей невиновности, Остряков - для проверки работы УИКов. ГИК в отказе сослался на собственное положение о предоставлении видео: «яблочники» же считают, что некоторые пункты документа незаконны. 

Прописанные там ограничения ничем не мотивированы и не обоснованы, заявил на заседании суда представитель Телишевской. Также представитель истицы предложил направить запрос в Конституционный суд и выяснить, соответствует ли документ Горизбиркома основным законам России. 

- Почему вы сами не подаёте запрос? - поинтересовался судья. 

- Для нас нет неопределенности, - сказал представитель Телишевской. 

- А для кого есть?

- Полагаем, что такие сомнения возникают у суда, - пояснил представитель истицы.

- Вы с чего считаете, что у суда какие-то затруднения?

- Мы в этом смысле люди мыслящие, способные к аналитическим обсуждениям. Смеем предположить, что можем задать такой вопрос в соответсвии с законом, - добавил юрист.

Судья заявил, что у него нет неясности на эту тему. При этом на заседании возник вопрос: кто является владельцем информации. Истцы и их представители настаивали, что хоть на видеозаписях запечатлена работа участковых комиссий, организатор съёмок и владелец видео - Горизбирком. Представительница ГИКа в суде Дарья Мишутина заявила, что организует видеосъёмку и хранит всю информацию АТС «Смольного».

- Организуем запись не мы, а АТС «Смольного»... - начала пояснение Мишутина.

- Они проводят, а вы организовываете, - возразил представитель истицы.

- Закупку даже не мы проводим. Санкт-Петербургская избирательная комиссия лишь обеспечивает выполнение гарантий.

После такого ответа было решено, что необходимо выяснить настоящего владельца информации. По словам адвоката Телишевской, у ГИКа может и вовсе не быть оснований регулировать предоставление видеозаписей с избирательных участков. Истцы ходатайствовали о привлечении ЦИКа как заинтересованного лица. Прокурор напомнила, что в своём пояснении Центризбирком просил рассмотреть дело без него. Судья отказал в ходатайстве и отметил, что комиссия уже дала своё заключение по делу. 

Оно представителям истцов показалось не компетентным: автор заключения только 1,5 месяца назад получил высшее юридическое образование. В самом же документе ЦИКа сказано, что комиссия оставляет решение вопроса на усмотрение суда.

Представители истцов предложили привлечь к делу как заинтересованное лицо - АТС «Смольного». По их мнению, это поможет установить владельца оригиналов видеозаписей. Суд согласился.

Также судья истребовал у организации сведения о том, кто является владельцем и создателем видеозаписей. Следующее заседание назначено на 16 марта.

София Саттарова

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