В Кронштадте хотят воссоздать построенный 200 лет назад Андреевский собор

На Соборной площади Кронштадта районные власти намерены воссоздать каменный Андреевский собор в том виде, в котором он стоял здесь в 1817-1932 годах, сообщает портал "Канонер".

Проект несколько лет ведет "Архитектурная мастерская Мамошина", и работы близки к завершению. Как пообещал ее руководитель Михаил Мамошин, здание приобретет "точную посадку на исторических фундаментах", найденных археологами.

Проект включает в себя благоустройство пешеходной зоны поблизости, а также восстановление колокольни бывшего Дома трудолюбия.

В настоящий момент ведется бюрократическая работа по оформлению земельного участка, на котором в своем первоначальном виде должно будет появиться культовое здание.

В XVIII веке Андреевским собором называлось появившееся в Кронштадте деревянное сооружение, тоже не сохранившееся сегодня.