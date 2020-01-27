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15:39

Экоактивисты нашли новые нарушения около грузовой станции Нева

фото ЗакС политика Экоактивисты нашли новые нарушения около грузовой станции Нева

Активисты из общественной организации "Зеленый фронт", долгое время следящие за экологической ситуацией в конце Народной улицы, возле железнодорожной станции Нева, столкнулись с новыми признаками противоправной утилизации опасных отходов. На этот раз речь идет о большой печи для сжигания мусора и новая свалка из таких токсичных предметов, как упаковка из-под горючего и лако-красочных изделий и автомобильные покрышки.

Отмечается, что новые находки формально относятся к участку земли в Ленобласти (к территории Кудрово), в то время как более старые свалки в 300 метрах от новых - зона ответственности городских чиновников.

Наблюдения, сделанне в ходе новейшей инспекции, экологи отправили в компетентные надзорные ведомства.

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Фотография: "Зеленый фронт"


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