МИД: В Приморье по подозрению в шпионаже задерживали японца Во Владивостоке "добычей" силовиков стал японский журналист, которого заподозрили в шпионаже, передает РИА "Новости". Инцидент, о котором идет речь, датируется еще 25 декабря прошлого года, однако МИД предал скандал огласке только спустя месяц. Утверждается, что в указанный день иностранец якобы собирался завладеть секретной информацией, касающейся российской военной мощи. В предоставленные ему трое суток после задержания он вернулся на свою Родину. Конфликтная ситуация послужила поводом для ноты протеста, которую от Кремля получила японская дипломатическая сторона. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен