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16:25

Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении более 770 млн рублей

фото ЗакС политика Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении более 770 млн рублей

Экс-советника генерального директора "Газпром межрегионгаза" и отца бывшего сенатора Рауфа Арашукова Рауля подозревают в хищении более 770 млн рублей, известил ТАСС адвокат Владимир Постанюк. 

Как рассказал защитник, Арашуков-старший может быть причастен к трем эпизодам растраты на общую сумму порядка полмиллиарда рублей, а также к еще одному эпизоду на сумму 250 млн рублей.

На данный момент официального обвинения мужчине пока не предъявили.

Напомним, по версии СК, с ноября 2012 по ноябрь 2014 года Арашуков-старший и другие должностные лица компании "Газпром газораспределение Ставрополь" не исполнили обязательств по договорам и присвоили себе 266,7 млн рублей, перечислив их на расчетные счета компании "Артекс-Юг".

В деле фигурируют также жена Арашукова и его дочь - якобы ввиду их фиктивного трудоустройства в структуре "Газпрома".

Мужчину задержали в январе 2019 года, предъявив обвинение в участии в преступном сообществе и хищение газа на сумму более 30 млрд рублей.

Арашуков-младший, в свою очередь, также обвиняется в участии в преступном сообществе, а также организации убийств и давлении на свидетеля.

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