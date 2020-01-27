Смольный и ЗакС не назвали сумму затрат на служебные машины депутатов

Администрация губернатора Петербурга в ответ на запрос ЗАКС.Ру о количестве служебных автомобилей для депутатов Законодательного собрания и размере бюджетных трат на них предоставила информацию от руководителя СПб ГБАУ «Смольнинское» Любови Страшновой. Организация предоставляет чиновникам и депутатам машины с водителями в рамках государственного задания.

Бюджетное учреждение сообщило, что получает деньги на выполнение всего госзадания и детализации по отдельным потребителям у нее нет. Также в «Смольнинском» сказали, что у них нет фиксированного количества автомобилей на день – сколько чиновникам и депутатам требуется, столько машин и предоставляется.

В пресс-службе городского парламента на эти же вопросы ЗАКС.Ру заявили, что они не являются главным распорядителем бюджетных средств «в части транспортного обслуживания депутатов». Помимо этого, ЗакС отметил, что все вопросы о предоставлении служебных машин государственным и гражданским служащим регламентируются соответствующим законом Санкт-Петербурга (№178-30). На этот же закон сослались и в «Смольнинском», уточнив, что именно руководитель госоргана определяет тех, кому необходимо предоставить служебный автомобиль.

Ранее ЗАКС.Ру выяснил, что в октябре 2019 года в указанный выше закон были внесены правки. Благодаря им получать служебные машины в рамках госзадания получили право не только органы исполнительной власти, но и представители законодательной власти. До этого ЗакС организовывал закупку на аренду автомобилей с водителями для своих представителей. С 2020 года депутаты получают автомобили в рамках госзадания: оплачивает все администрация губернатора, предоставляет машины СПб ГБАУ «Смольнинское». Также в открытом доступе нет контракта и точной суммы затрат на эти нужды парламентариев.

София Саттарова