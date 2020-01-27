Милонов: Перепись населения должна включать в себя обязательный тест на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов, давно и последовательно настаивающий на ужесточении антинаркотических проверок молодежи и иных социальных страт, выдвинул идею некоей усовершенствованной переписи населения. В следующий раз, в чем он видит целесообразность, следует включить в эту процедуру обязательный тест на наркотики.

"Попался на наркотиках - все, пометка в паспорте. Ни кредитов не давать, ничего не давать. Он уже сумасшедший - все на наркотики спустит, а потом родители, родственники, дети будут отдавать, и поручители. Человек-наркоман - неадекватный", - поделился он новейшей инициативой с информагентством "Москва".

По словам политика, по "употребляющим" нужно со всей строгостью пройтись "неводом" и всех их ограничить в правах.

Ранее Милонов предлагал ввести обязательный тест на наркотики для выпускников перед получением ими аттестатов, а также запретить выступать на российской сцене артистам и музыкантам, употребляющим запрещенные вещества.

В последний раз всероссийскую перепись населения проводили в 2010 году. Ближайшая намечена на осень нынешнего года.

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