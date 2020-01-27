Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект Клишаса о блокировке почты

Члены российского правительства подготовили положительное заключение на законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке пользователей электронной почты, рассылающих противоправный контент, делится "Интерфакс".

"Законопроект поддерживается при условии его доработки", - отмечается в документе. Среди прочего, кабмин находит резонным определить понятие "„организатор сервиса обмена сообщениями“ в тексте федерального закона в целях недопущения возможного расширительного толкования круга субъектов, подпадающих под данное определение".

Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания в октябре 2019 года. Авторы проекта закона полагают, что, закрывая "неугодные" имейлы, можно предотвратить тиражирование заведомо ложных угроз, например, лжетерактов. При этом ранее Клишас предлагал лишь точечную блокировку.

Минкомсвязи не поддержало законопроект из-за того, что, по мнению ведомства, предложение сенаторов технически не реализуемо.