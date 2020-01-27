В Костроме ФСБ задержала подростков, намеревавшихся устроить стрельбу в школе

Сотрудники ФСБ в кооперации с силами полиции провели обыски у трех подростков, которые якобы намеревались устроить массовую стрельбу в своей школе. Юноши обсуждали готовящийся "колумбайн" в засекреченном чате и даже учились обращаться с пистолетом.

На подростка, делавшего в соцсетях репосты о зарубежных "колумбайнах", обратили внимание в областном департаменте образования. Позднее выяснилось, что он планировал приобрести дробовик, о чем и рассказывал своим сверстникам.

По данным МВД, противоправные намерения юноши были вызваны "банальными проблемами из-за конфликта в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки". В ходе обысков у школьников изъяли технику.

Напомним, 23 января оперативники поймали несколько несовершеннолетних граждан, якобы готовивших стрельбу в одной из школ Чебянской области.