В Новгороде и Архангельске прохожих знакомили с блокадными порциями хлеба

По случаю 76 годовщины освобождения Ленинграда от немецко-фашистской осады в других городах Северо-Запада, Великом Новгороде и Архангельске, прошли акции солидарности, носившие также культурно-просветительский характер, передает ТАСС.

"В семи точках волонтеры раздали жителям города 1,4 тыс. кусочков хлеба весом в 125 граммов в память о том, что пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда", - рассказали агентству в администрации Новгородской области.

В свою очередь, в Архангельской области, где живут свыше 150 граждан, отмеченных знаком "жителю блокадного Ленинграда", аналогичная акция прошла при уличной температуре -20 градусов по Цельсию.

"Помощь детям блокадного Ленинграда - это настоящий порыв русской души", - заявил губернатор Игорь Орлов, имея в виду, что в годы войны жители вверенного ему сегодня региона лечили ленинградцев, пострадавших в боях и в тылу.

Тем временем, 27 января на Дворцовой площади петербуржцев кормил гречневой кашей с ложки, комментируя свои же действия, лично губернатор Александр Беглов.

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