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18:49

Вишневскому недостаточно предложенного оппозицией сопротивления поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Вишневскому недостаточно предложенного оппозицией сопротивления поправкам в Конституцию

Лидер петербургского "Яблока" Борис Вишневский проанализировал суть протестных статей и декламаций от общественных деятелей, не готовых согласиться с предлагаемыми президентом конституционными поправками. Политик, признавая, что в широком смысле он, безусловно, на стороне протестующих, находит недостаточными предлагаемые условными союзниками действия. Вишневскому мало и позиции Михаила Ходорковского, призывающего давить на региональные ЗакСы, заставлять их голосовать против поправок, и тем более позиции абсолютного бойкота "общенародного" голосования за поправки, анонсированного Кремлем.

"Надо предъявлять альтернативу — другие поправки в Конституцию. Их, замечу, уже готовят мои коллеги по «Яблоку»: учрежден Общественный конституционный комитет. Свои предложения будут представлять «яблочники» из разных регионов, эксперты, гражданские активисты. Надо будет добиваться их обсуждения и их вынесения на реальное голосование  граждан страны. Да, это будет очень непросто. Но просто не было никогда", - пишет политик в колонке в "Новой газете".

Таким образом, Вишневский и его однопартийцы в часто используемой ими манере настаивают на своей обособленной позиции как на единственно верной.

Поправки Владимира Путина имеют целью встроить муниципалов в структуру государственных служащих и перераспределить объем исполнительной власти между разными ее органами.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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