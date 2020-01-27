Путин назначил Золотову заместителя, который тоже был героем расследования ФБК

Первым заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова стал генерал-полковник Виктор Стригунов. Соответствующее официальное решение принял и подписал Владимир Путин.

Примечательной деталью биографии нового назначенца является его попадание в поле зрения Фонда борьбы с коррупцией: в сентябре минувшего года одно из расследований было посвящено недвижимости Стригунов. В нем утверждалось, что силовик владеет элитныи особняком под Новосибирском, оцениваемым в 62 млн рублей.

Еще более известное расследование ФБК посвящено Росгвардии как таковой и Виктору Золотову, который спустя некоторое время грозился избить на дуэли оппозиционера Алексея Навального.