18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:46

Путин назначил Золотову заместителя, который тоже был героем расследования ФБК

фото ЗакС политика Путин назначил Золотову заместителя, который тоже был героем расследования ФБК

Первым заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова стал генерал-полковник Виктор Стригунов. Соответствующее официальное решение принял и подписал Владимир Путин.

Примечательной деталью биографии нового назначенца является его попадание в поле зрения Фонда борьбы с коррупцией: в сентябре минувшего года одно из расследований было посвящено недвижимости Стригунов. В нем утверждалось, что силовик владеет элитныи особняком под Новосибирском, оцениваемым в 62 млн рублей.

Еще более известное расследование ФБК посвящено Росгвардии как таковой и Виктору Золотову, который спустя некоторое время грозился избить на дуэли оппозиционера Алексея Навального.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:01 КС потребовал пересмотреть дело осужденного по "дадинской" статье активиста Котова

19:46 Путин назначил Золотову заместителя, который тоже был героем расследования ФБК

19:41 Комитет по туризму намерен потратить 7,8 млн рублей на колл-центр для туристов

19:29 Минкульт отчитался о числе построенных и отреставрированных объектов за восемь лет

19:14 Муниципал: Жителей МО №54 познакомят с историей тюрем Петербурга

18:49 Вишневскому недостаточно предложенного оппозицией сопротивления поправкам в Конституцию

18:47 В ЗакСе не уверены, что Митянина подходит на роль детского омбудсмена

18:26 В Новгороде и Архангельске прохожих знакомили с блокадными порциями хлеба

18:10 В Костроме ФСБ задержала подростков, намеревавшихся устроить стрельбу в школе

17:54 Медведев ждет новых лиц в "Единой России"

17:27 Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект Клишаса о блокировке почты

17:11 Милонов: Перепись населения должна включать в себя обязательный тест на наркотики

16:55 СМИ: В СФО поступили указания о возможной подготовке к досрочным выборам в Госдуму

16:36 Смольный и ЗакС не назвали сумму затрат на служебные машины депутатов

16:29 Парфенов уверен, что перестановки в руководстве страны не будут ощутимы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru