Комитет по туризму намерен потратить 7,8 млн рублей на колл-центр для туристов

Комитет по развитию туризма Петербурга опубликовал закупку на предоставление услуг по организации «Контакт-центра» для туристов. Начальная стоимость закупки составляет 7,8 млн рублей.

Согласно техническому заданию, победитель аукциона должен будет обеспечить работу колл-центра на четырех языках: на русском, английском, французском и немецком. Работать операторы должны круглосуточно в «высокий сезон»: с 1 мая по 30 сентября. А с 16 марта по 30 апреля и с 1 октября по 30 ноября 2020 года с 9:00 до 21:00 часов.

В обязанности операторов входит быстрые ответы на звонки и консультирование туристов по разным вопросам. Например, об историческом центре Петербурга, о популярных экскурсионных маршрутах и другом. В случае необходимости, оператор должен оперативно перевести звонок на службу спасения.

Кроме этого, победитель конкурса обязан организовать информационную кампанию: создать рекламный видеоролик, создать и повесить баннер в аэропорту «Пулково», подготовить брошюры и распространить их по гостиницам и другое. Также требуется распространять информацию о колл-центре в интернете. В частности, на сетевых ресурсах культурно-познавательного характера, на семи порталах и информационных изданиях. Еще комитет хочет получить стикеры на клейкой основе для оклейки подвижного состава метро.

В прошлом году начальная стоимость аналогичной закупки составила 5 млн рублей, а контракт заключили на 2,5 млн рублей с ООО «Открытый бизнес». Работал колл-центр в 2019 году с 1 мая по 1 декабря с 9:00 до 21:00 часов. Также требовалось разработать макеты и баннеры, но конкретные места их размещений не указывались. Операторы должны были говорить на трех языках: русском, английском и испанском.

Комитет заказывает организацию контакт-центра для туристов с 2014 года. Изначальна начальная цена контракта составляла 4 млн рублей, с 2016 года – 5 млн рублей. Самые минимальные планируемые траты были в 2015 году – 2,4 млн рублей. Тогда контракт заключили только летом, а заканчивался он 15 декабря.