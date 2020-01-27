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27 января, 20:01

КС потребовал пересмотреть дело осужденного по "дадинской" статье активиста Котова

фото ЗакС политика КС потребовал пересмотреть дело осужденного по "дадинской" статье активиста Котова

Политический активист Константин Котов, отбывающий срок в колонии только за факт своего неоднократного посещения уличных демонстраций, удостоился внимания Конституционного суда.

КС обязал нижестоящие инстанции пересмотреть приговор 34-летнему Котову, вынесенный по скандально известной статье 212.1 УК РФ, передает ТАСС.

Двумя днями ранее на приговор Котову внезапно обратил внимание президент Владимир Путин, призвав компетентные органы заняться проверкой законности четырехлетнего реального срока.

Отметим, что Конституция, будучи законом прямого действия, содержит 31 статью, которая гарантирует гражданам право свободно собираться на улицах мирно и без оружия.

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