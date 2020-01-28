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9:56

Соавтор закона об изоляции рунета назначена замглавы Минкомсвязи

фото ЗакС политика Соавтор закона об изоляции рунета назначена замглавы Минкомсвязи

Член Совета Федерации Людмила Бокова стала замглавы замминистра связи, распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Ранее Бокова была замглавы комитета по конституционному законодательству. Она – соавтор ряда законопроектов сенатора Андрея Клишаса, связанных с интернетом. В том числе – закона об автономной работе рунета, о блокировке электронной почты.

Большой резонанс вызвали также законопроекты Клишаса и Боковой о запретах на распространение фейковых новостей в СМИ и интернете и «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете. За эти правонарушения пользователям грозят штрафы и аресты.

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