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10:28

СМИ: Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

фото ЗакС политика СМИ: Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По данным издания, это может случиться или на этой, или на следующей неделе.

Источники сообщили, что эта отставка была запланирована еще до двух публичных скандалов, связанных с Игнатьевым. Среди причин называют низкие рейтинги главы региона и его состояние здоровье. В июле сообщалось о госпитализации Игнатьева, в больнице, куда его доставили, подтверждали, что его полный тезка был «на кардиологической неотложке в реанимации», источник сообщал о подозрении на инфаркт. При этом представитель Игнатьева заявлял, что глава региона в отпуске, и «его личное дело в отпуске заниматься тем, чем он хочет».

Ранее комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из рядов партии. Окончательное решение должен принять президиум генсовета партии, дата пока не назначена.

За последнее время вокруг Игнатьева было два скандала. Сначала он заявил, что следует «мочить» журналистов, критикующих власть. Вскоре он извинился за свои слова. После этого в интернете появилось видео, на котором видно, что Игнатьев во время передачи ключей от служебных машин сотрудникам МЧС заставил одного из них подпрыгивать, подняв связку повыше. Многие осудили этот поступок, сочтя его унизительным. В том числе – в федеральном МЧС.

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