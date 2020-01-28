"Проект" обнаружил у Кириенко миллиардную недвижимость на Рублёвке

Первому замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, отвечающему за внутреннюю политику, с 2002 года принадлежит огромный участок (свыше 7 тысяч "квадратов") на Рублёво-Успенском шоссе, делится "Проект". На нём возведен жилой дом площадью 700 кв метров, спорткомплекс и дом для охраны, которые вкупе занимают 1500 кв метров. По сведениям издания, стоимость подобного участка сейчас может составлять от 900 млн до 1,7 млрд рублей.

По соседству Кириенко арендует участок 5 тысяч "квадратов" в лесу, и, как предположили в "Проекте", может делать это с нарушениями. На землях гослесфонда воспрещается любое капитальное строительство, однако чиновник возвел там две постройки, которые весьма отдаленно напоминают временные, законодательно разрешенные.

Участок замглавы АП находится в коттеджном посёлке "Ландшафт" - одном из наиболее элитных на Рублёвке. Охраняют территорию вооруженные люди. Строился посёлок на деньги олигарха Владимира Евтушенкова, который был бенефициаром компании "Система-Галс".