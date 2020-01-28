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11:30

Роспотребнадзор: Больных новым коронавирусом в России нет

фото ЗакС политика Роспотребнадзор: Больных новым коронавирусом в России нет

В России до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Роспотребнадзор.

В службе отметили, что принимают меры по недопущению распространения новой инфекции в России. В пунктах пропуска на границе РФ проводится «усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц».

Прибывших из Китая граждан с симптомами ОРВИ в обязательном порядке изолируют, госпитализируют и обследуют лабораторно на перечень возможных возбудителей инфекции, отметили в Роспотребнадзоре. За время проверок выявлено 103 заболевших ОРВИ, у 13 больных нашли респираторные инфекции, у стольких же – грипп А, еще у 9 – грипп В, у двух – сезонную коронавирусную инфекцию и другие.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», - подчеркнули в службе, добавив, что превышения среднего уровня заболеваемости в РФ не наблюдается.

Ранее стало известно, что в Петербург поступили тест-маркеры, благодаря которым можно будет выявить наличие в организме присутствие вируса.

Тем временем число погибших от коронавируса выросло до 106 человек, сообщают власти Китая. Общее число заболевших превышает 4,5 тысячи человек. Подавляющее большинство заболевших – в Китае, есть случаи заболевания в Тайланде, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Тайване, Макао, Гонконге, Австралии, США, Франции, Германии и других странах.

 

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