Экс-жириновец Худяков покажет людям "Достойную жизнь"

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков намерен представить программу своей новой партии "Достойная жизнь", уведомляет "Коммерсант".

Учредительный съезд политорганизации прошел ещё 25 января. Кроме Худякова "Достойную жизнь" будут представлять летчик-испытатель Анатолий Кнышов, участник музыкальной группы "Корни" Александр Бердников, Герой России, подполковник Константин Тимерман и другие.

Худяков пришел в политику в 2002 году, возглавив "Европейский союз" Приднестровья. В следующем году он был избрал руководителем "ЛДПР Приднестровье", созданной по лекалу партии Владимира Жириновского. С 2003 по 2005 год Худяков трудился под началом лидера либерал-демократов в статусе его помощника.

В 2012 году стал депутатом Госдумы. В 2016 ЛДПР отказалась выдвигать его на повторные выборы в парламент, после чего политик заявил о своем намерении участвовать в праймериз "Единой России". Однако ЕР отказали ему в регистрации на праймериз, а в либерал-демократы восприняли попытку сменить партию сочли предательством и исключили его "из-за его глупости и участия в праймериз политических конкурентов".

В 2016-м Худяков попробовал выдвинуться в федеральные депутаты от партии "Родина", но потерпел фиаско. Несмотря на поражение, ему все же удалось попасть в состав Тамбовской облдумы, однако и оттуда его исключили из-за непредоставления декларации о доходах.

В декабре 2017 года на внеочередном съезде партии "Честно" Худякова выдвинули кандидатом в президенты России, но позднее он снялся в пользу Владимира Путина.