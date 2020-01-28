Макаревич вспомнил, как новая министр культуры Любимова забраковала фильм о "Машине времени"

Участник музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич поделился историей о том, как новая глава Министерства культуры Ольга Любимова, будучи ещё в должности директора департамента кинематографии, отказалась поддерживать идею о том, чтобы снять документальный фильм к 50-летию коллектива.

Идея группы заключалась в том, чтобы снять кино, состоящее из 10-15 новелл, которые бы повествовали о долгой и плодотворной жизни ансамбля.

"Проект поддержали в управлении президента по общественным проектам. [Министр культуры Владимир] Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте). Была ли произнесена сакральная фраза про врагов - не знаю, не присутствовал, но если была (а присутствовавшие утверждают, что была), то будущий министр записал во враги не только „Машину времени“, но и ведущих российских кинорежиссеров", - посетовал Макаревич у себя в Facebook.

Ранее, напомним, интернет-сообщество ополчилось на нового министра из-за её чрезмерно "откровенных" заметок в "Живом журнале", датированных началом "десятых" годов. Из-за поднявшейся в медиапространстве шумихи Любимова вынуждена была скрыть свои записи в ЖЖ.