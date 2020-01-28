У дома Бака обнажились новые изъяны после капремонта: теперь там потёк потолок

У знаменитого доходного дома Бака, в котором только-только завершился капремонт, появились новые проблемы: теперь в здании протекает крыша, а фасад испещрили трещины, делятся подписчики паблика "Кирочная 24".

В 2018 году капремонтом памятника архитектуры занималась компания "Мир", которая включена в реестр квалифицированных подрядных организаций жилищного комитета и имеет лицензию Министерства культуры для выполнения работ на объектах культурного наследия. "Реновацией" здания компания занималась по контракту с КГИОП, однако памятник архитектуры стал разрушаться сразу после того, как все работы были завершены.

"Ноктюрн на флейте водосточных труб дома Бака исполняет Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга под управлением Жилищного комитета", - подписали пост организаторы паблика.

По договору, гарантийный ремонт должен быть закончен в течение 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Поэтому Фонду капремонта предстоит вновь проверить качество переделанных работ.

Жильцы дома Бака уже не в первый раз жалуются на ремонтников. Летом их возмутило небрежное отношение строителей к лепнине.