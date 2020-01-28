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13:48

Россияне устали от милитаристского уклона Дня Победы

фото ЗакС политика Россияне устали от милитаристского уклона Дня Победы

Согласно проведенному НИУ ВШЭ социологическому изысканию, опрошенные специалистами россияне признались, что их начал смущать чрезмерный милитаристский уклон и пафосность событий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Про опрос поведал "Коммерсант".

Несмотря ни на что, граждане России считают 9 мая важным днем: он объединяет и вызывает эмоции "и радость, и горе", "праздник со слезами на глазах". Однако излишнее рвение некоторых своих соотечественников многие стали воспринимать уже как моветон. В частности, это касается наклеивания на авто стикеров "1941-1945, можем повторить" или "На Берлин!". Других респондентов раздражает засилье георгиевских ленточек.

В традиционном порядке праздника участников опроса не устраивает милитаристский уклон и помпезность проводимых мероприятий. Проректор ВШЭ Валерия Касамара полагает, что через некоторое время властям предстоит задуматься над переосмыслением празднования Дня Победы - в том числе, из-за "подрастающего поколения пацифистов".

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