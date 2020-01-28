Суд прекратил дело в отношении Чупрунова о связи с "нежелательной организацией"

Приморский суд Петербурга прекратил дело по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией) в отношении активиста Павла Чупрунова, об этом он сообщил в соцсетях.

Дело прекращено за истечением срока давности. Суд отменил решение мирового судьи, которая привлекла Чупрунова по этому делу.

В ноябре 2019 года, рассказывая о предъявляемых ему претензиях, Чупрунов сообщил, что сотрудники Центра «Э» в материалы дела на 60 листов добавили его детские фотографии и скриншоты постов из разных соцсетей. Поводом для возбуждения дела стало стало размещение в соцсетях материалов, связанных с движением «Открытая Россия».