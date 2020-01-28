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14:05

Историка Соколова признали полностью вменяемым

фото ЗакС политика Историка Соколова признали полностью вменяемым

Анализы, проведенные экспертами столичного Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, позволили сделать вывод, что подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов полностью психически вменяем, пишет "Фонтанка".

В момент, когда он совершал преступление, ученый отдавал отчет своим действиям и осознавал их общественную опасность.

"Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает", - заключили специалисты центра им. Сербского.

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила данные результатов стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Соколова.

Напомним, СК считает, что Соколов сначала предпринял попытку задушить Ещенко, после чего застрелил её, по завершении "казни" решив избавиться от тела.

Сейчас Соколов проводит досуг в СИЗО "Бутырка", размышляя о написании мемуаров.

9 ноября сильно нетрезвого доцента достали из Мойки с пакетом, в котором находились части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Попав домой к Соколову, который живет неподалеку от места, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября.

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