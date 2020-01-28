В Северодвинске зафиксировали скачок радиации: там полгода назад взорвался "Буревестник"

В Архангельской области, в Северодвинске, резко подскочил уровень радиации, извещает "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы городской администрации.

"Датчик сработал в „зеленой зоне“, то есть в пределах нормы - от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного", - пояснили чиновники.

Позже специалисты Роспотребнадзора выехали на место, однако замеры были в норме.

В пресс-службе правительства региона позднее уточнили, что срабатывание датчиков замера радиации в городе было ложным.

Напомним, в прошлом году на военном полигоне в Архангельской области военные испытывали новую ракету "Буревестник", оснащенную ядерной энергетической установкой. Процесс прошел неудачно, объект взорвался, погибли люди. В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха спустя несколько дней после аварии.