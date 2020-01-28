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15:46

С МО "Ульянка" взыскали 1,3 млн рублей в пользу "Ленэнерго" из-за долга прошлого созыва

фото ЗакС политика С МО "Ульянка" взыскали 1,3 млн рублей в пользу "Ленэнерго" из-за долга прошлого созыва

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с муниципального совета МО «Ульянка» 1,3 млн рублей из-за проблем с оплатой электричества прошлым созывом, сообщил депутат МО «Ульянка» Павел Кондрашов.

Претензии касались ситуации 2016 года. По словам Кондрашова, прошлый глава муниципального совета не заключил договор с ПАО «Ленэнерго» и оплачивал электроэнергию в сторонней организации, «Жилкомсервис №1».

Из решения следует, что в пользу «Ленэнерго» с муниципального совета постановили взыскать 1,1 млн рублей, остальное – это проценты на пользование чужими деньгами и уплата госпошлины.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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