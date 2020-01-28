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16:17

Суд отклонил апелляцию заводящего фанатов "Спартака" на запрет посещать футбол

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию заводящего фанатов "Спартака" на запрет посещать футбол

Горсуд Петербурга отклонил жалобу фаната «Спартака» Валерия Бевза на запрет на посещение футбольных матчей в течение полутора лет, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Бевза отстранили от посещения матчей, составив на него протокол по ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях). Поводом стало скандирование нецензурной кричалки в адрес футболиста Артема Дзюбы во время матча «Зенит» - «Спартак» 1 декабря 2019 года. В разговоре с РИА «Новости» болельщик заявил, что его лишают части жизни без доказательств вины.

«Я сообщил на суде, что это [скандирование] было стихийным. Оно началось после того, как Артем забил гол. У болельщиков "Спартака" к нему давняя неприязнь. Дзюба - воспитанник "Спартака", он очень некрасиво уходил из клуба. К нему сложилось негативное отношение. Трибуна просто отреагировала на его гол в ворота нашей команды», - пояснил Бевз.

Бевз, известный под прозвищем «Амиго», - заводящий фан-клуба «Спартака». 

1 декабря, в день матча «Зенит» – «Спартак», в Петербурге массово задерживали фанатов московской команды – якобы из-за того, что они ругались матом. Источники сообщали, что задерживали людей с московской пропиской, им вменяли мелкое хулиганство, хотя они «вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий». В итоге суды оштрафовали 20 человек и арестовали на 15 суток троих болельщиков «Спартака».

Фанаты «Спартака» на протяжении многих месяцев конфликтуют с Дзюбой. Они резко отрицательно отнеслись к его переходу в «Зенит» и на матчах регулярно скандировали нецензурные кричалки. В ноябре 2019 года конфликт обострился после матча сборных России и Сан-Марино, когда часть российских фанатов снова зарядила нецензурное скандирование о Дзюбе. Сообщалось, что Дзюба пожаловался на оскорбления президенту РПЛ Сергею Прядкину.

6 декабря во время матча «Зенита» с «Динамо» болельщики обеих команд на 41-й минуте покинули трибуны «Газпром-арены», оставив их практически пустыми. Акцию поддержали также фанаты «Локомотива» и «Арсенала», покинувшие стадион в Туле.

 

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