Прожиточный минимум петербуржцев вырастет на 34 рубля

Комитет по социальной политике Петербурга отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления об установлении прожиточного минимума за IV квартал 2019 года. В расчете на душу населения прожиточный минимум составил 11 499 рублей и 70 копеек. В третьем квартале этот показатель удерживался на планке в 11 465 рублей и 30 копеек.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум поднимется до 12 622 рублей 10 копеек (+37,80), для пенсионеров – 9 331 рубль и 70 копеек (+27,90), для детей – 11 209 рублей и 70 копеек (+33,50).

Таким образом за год с IV квартала 2018 года величина прожиточного минимума в Петербурге выросла в расчете на душу населения на 444 рубля и 50 копеек.

Минимальный размер оплаты труда в Петербурге в 2020 году составляет 19 тысяч рублей.