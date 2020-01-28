Патриарх Кирилл предрек рост населения России на 10 млн за 10 лет при ограничении абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете Федерации заявил, что в России за 10 лет возможно увеличить население на 10 млн рублей, если ограничить аборты, передает «Интерфакс». Выступление прошло в рамках Рождественских парламентских встреч в Совфеде.

«За 10 лет мы можем увеличить население на 10 миллионов, если мы добьемся прогресса в искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей - и 150, и 160 млн [жителей России], и это никакая не фантазия, и никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», - заявил патриарх.

По его мнению, «огромные просторы страны, мощное экономическое развитие - все это требует большого количества людей». Кирилл считает, что проблема решается «как говорится, в лет», если сократить «на порядок количество абортов». «Нас не так много, как должно быть на просторах великой России», - убежден патриарх.

Кирилл регулярно призывает вывести аборты из обязательного медицинского страхования в России. В октябре 2019 года он сравнил их с языческими жертвоприношениями. В 2017 году он настаивал на том, что аборты не должны проводиться за счет налогоплательщиков, «значительную часть которых составляют противники абортов».