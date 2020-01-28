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16:48

Патриарх Кирилл предрек рост населения России на 10 млн за 10 лет при ограничении абортов

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл предрек рост населения России на 10 млн за 10 лет при ограничении абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете Федерации заявил, что в России за 10 лет возможно увеличить население на 10 млн рублей, если ограничить аборты, передает «Интерфакс». Выступление прошло в рамках Рождественских парламентских встреч в Совфеде.

«За 10 лет мы можем увеличить население на 10 миллионов, если мы добьемся прогресса в искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей - и 150, и 160 млн [жителей России], и это никакая не фантазия, и никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», - заявил патриарх.

По его мнению, «огромные просторы страны, мощное экономическое развитие - все это требует большого количества людей». Кирилл считает, что проблема решается «как говорится, в лет», если сократить «на порядок количество абортов». «Нас не так много, как должно быть на просторах великой России», - убежден патриарх.

Кирилл регулярно призывает вывести аборты из обязательного медицинского страхования в России. В октябре 2019 года он сравнил их с языческими жертвоприношениями. В 2017 году он настаивал на том, что аборты не должны проводиться за счет налогоплательщиков, «значительную часть которых составляют противники абортов».

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