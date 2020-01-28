Суд ознакомился с видеозаписью о сбежавших с бюллетенями членах УИК №1280

Московский районный суд 28 января на заседании по делу об отмене итогов выборов на УИК №1280 просмотрел видеозапись, на которой члены участковой комиссии покидают избирательный участок вместе с бюллетенями. Об этом ЗАКС.Ру сообщила истица – экс-кандидат в муниципальные депутаты МО «Московская застава» Анна Кузнецова.

По ее словам, на заседании также допросили автора видеозаписи. Она рассказала, где, когда и как снимала видео, сообщила Кузнецова.

Экс-кандидатка напомнила, что ранее ответчики заявляли – члены комиссии не сбежали, а ушли работать в предоставленный им медкабинет из-за сломавшегося принтера. Там они якобы повесили увеличенную форму протокола и держали дверь открытой, добавила Кузнецова. По ее словам, в доказательство своих слов ответчики предоставили справку из районной администрации, что медкабинет УИКу действительно выделяли.

- Ответчик предоставил некую справку из администрации, что якобы комиссии был выделен медицинский кабинет для работы, но это не может быть так, потому что мы нашли таблицу в газете, где было сказано, что для работы комиссии выделен спортзал, а не какой-то дополнительный кабинет, - рассказала Кузнецова.

Она добавила, что эту таблицу приобщили к делу. Помимо этого, на судебном заседании 28 января выступили еще три свидетеля – с соседнего избирательного участка, сообщила экс-кандидатка.

- Три свидетеля с соседнего участка, который располагается тоже в этой школе, слышали всё происходящее, но через дверь, потому что они находились в коридоре. Подтвердили, что они там были до двух часов ночи и не видели никакого открытого медкабинета с увеличенными формами протокола на стене, как заявляли свидетели ответчика на прошлом заседании, и никаких членов комиссии тоже не видели, - сказала истица.

По ее словам, УИК №1280 решила на следующее заседание вызвать своих свидетелей, но суд разрешил пригласить только одного из заявленных людей – фамилия второго не значится ни в каких списках членов комиссии и наблюдателей. Следующее заседание назначено на 17 февраля.

София Саттарова

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