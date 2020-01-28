Митянина спокойно восприняла заметку юруправления ЗакСа о её возможности стать детским омбудсменом

"Социальный" вице-губернатор Анна Митянина, претендующая на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, полагает, что мнение юридического корпуса городского парламента, который не смог решить, действительно ли чиновница годится для роли омбудсмена, вовсе не говорит о том, что такого же взгляда придерживаются и остальные подразделения ЗакСа.

"Вся внутренняя работа, которая сейчас проходит в силу регламентных процедур - она не предопределяет конечный результат. Все подразделения депутатского корпуса в процессе подготовки высказывают свои оценки, однако, как показывает практика, отдельные заключения не всегда кладутся в основу окончательного решения. По процедуре окончательное решение принимает депутатский корпус. Так что это - рабочий процесс, который не обязательно выльется в конечный результат. Мнение отдельных подразделений не означает, что это мнение всего Законодательного собрания", - поделилась своим видением ситуации Митянина в беседе с "Петербургским дневником".

Юруправление ЗакСа не определилось с решением относительно пригодности чиновницы ввиду ряда бюрократических процедур.

Напомним, Митянину на пост уполномоченного по правам ребенка выдвинул градоначальник Александр Беглов. Её "конкурентками" являются сотрудница ЗакСа Юлия Шик, экс-депутат муниципального совета Литейного округа Екатерина Лебедева и ветеран труда Ирина Аристова.