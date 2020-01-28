Аукцион в поддержку политзеков: Сколько стоит «Исчезающая Конституция»?

Вечером 27 января в петербургском баре «Бакалавриат» состоялся аукцион в поддержку фигурантов резонансных политических дел «Сети» (организация была признана террористической и запрещена в России), «Нового величия» и «Ростовского дела». Мероприятие организовала «Правозащита Открытки». Среди лотов оказались известные артефакты уличного протеста, личные вещи политзаключенных и автографы знаменитостей. За несколько часов удалось собрать более 85 тысяч рублей.





Встречу открыла бывший член Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яна Теплицкая. В январе 2018 года она одной из первых заявила о жалобах фигурантов дела «Сети» на пытки. При посещении в следственном изоляторе задержанных анархистов Виктора Филинкова и Игоря Шишкина члены ОНК зафиксировали на их телах многочисленные гематомы и красные точки, похожие на следы от электрошокера. Филинков рассказал членам комиссии, что сразу после фактического задержания его пытали сотрудники ФСБ, сначала в своем микроавтобусе, затем в лесу, выбивая признательные показания. Позже он в подробностях рассказывал о случившемся в своих письмах и во время судебного заседания. Шишкин, решивший заключить сделку со следствием, объяснил, что получил травмы на спортивной тренировке. Его дело рассматривалось отдельно. На январь 2020 года он единственный приговоренный по делу «Сети» - Шишкину назначили три с половиной года колонии общего режима.

Продолжаются судебные заседания по девяти фигурантам. Двое из них содержатся в петербургском СИЗО № 3 на улице Шпалерной, еще семь человек – в пензенском следственном изоляторе. По версии следствия, группы «Сети» действовали в нескольких городах страны, планируя нападения на представителей власти, военкоматы и вооруженные склады. В вину фигурантам ставится, в частности, их участие в совместных страйкбольных тренировках и прохождение курса выживания в лесу. Помимо Филинкова, о пытках заявили сразу несколько обвиняемых. Пензенцы Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых ФСБ рассматривает как организаторов сообщества, рассказывали, что во время первых допросов их били, а к телам подключали провода, по которым с помощью динамо-машины подавали ток. Об избиениях говорили пензенские фигуранты Арман Сагынбаев и Максим Иванкин, а петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем, снял побои и рассказал об избиении электрошокером. Ни одного уголовного дела по факту пыток возбуждено не было.

Петербургский фигурант дела «Сети» Юлий Бояршинов о применении силы сотрудников спецслужб не заявлял. Однако правозащитники не раз обращали внимание на условия его содержания. Большую часть периода досудебных следственных действий обвиняемый провел в гореловском СИЗО № 6, которое в народе называют «пыточным». Родители Бояршинова рассказывали об отказе в выдаче лекарств их сыну и давлении со стороны сокамерников.

Первый лот на аукционе представил отец Юлия Бояршинова Николай. Это была книга журналистки Елены Эфрос, автора проекта «Сказки для политзаключенных». После непродолжительных торгов лот ушел за 2 тысячи рублей.

Еще одним гостем вечера стала блогер Мария Мотузная, бывшая обвиняемая по статьям об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды. Поводом для возбуждения уголовных дел стали мемы, которые Мотузная выкладывала на своей странице «ВКонтакте». Позже дела развалились. Блогер уверена, что ей помогла общественная огласка.

После всех вступительных слов аукцион заработал полным ходом. В баре к этому времени собралось человек 80. Два диска ДДТ с автографами от Юрия Шевчука и остальных участников группы согласились взять за 5 тысяч рублей. За такую же сумму единым лотом ушли 10 плакатов братьев Стругацких с автографами сына Бориса Стругацкого Андрея.

Правозащитный проект «Команда 29» за 2,5 тысячи рублей разыграл свою футболку, а альманах Moloko plus – полный набор своих номеров. Их удалось продать за 4 тысячи.

Свои лоты передали фигурантки дела «Нового величия», которые сейчас находятся под домашним арестом. 19-летняя Анна Павликова выставила на продажу футболку Free Rick, в которой она была на судебном заседании, когда объявили о ее освобождении из СИЗО, и книгу Александра Панчина «Сумма биотехнологий», которую она читала в изоляторе. Другая обвиняемая, 21-летняя Мария Дубовик отправила на аукцион свои рисунки.

В рамках дела «Нового величия» в марте 2018 года в Москве задержали 10 человек, в основном подростков. Их обвинили в участии в экстремистской организации. Адвокаты фигурантов заявляют, что «Новое величие» создал внедренный сотрудник спецслужб, в материалах дела он фигурирует как Руслан Д. Он выступал за то, чтобы организация приняла устав, и лично вел и редактировал протоколы собраний «Нового величия».

На январь 2020 года осудили только одного обвиняемого – Рустама Рустамова. Он заключил досудебное соглашение со следствием и отделался двумя годами условно.

17 октября 2019 года фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков вскрыли себе вены прямо в судебном «аквариуме» после отказа судьи изменить им меру пресечения на несвязанную с заключением в СИЗО.

Прославившийся этим летом студент Высшей школы экономики и бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков передал организаторам аукциона книгу Марка Аврелия «Наедине с собой». Участники движения «Весна» - футболку в поддержку фигурантов «ростовского дела». Ростовские активисты Владислав Мордасов и Ян Сидоров получили 6 лет и 7 месяцев и 6,5 лет колонии соответственно за пикетирование в центре города в день так называемой «революции» одиозного политического блогера Вячеслава Мальцева. Их обвинили в покушении на организацию «массовых беспорядков».

Постоянная участница акций протестов в Петербурге художница Елена Осипова разыграла на аукционе одну из своих новых картин, посвященную готовящимся изменениям в Конституцию.

Лот на ту же тему представили участники движения «Время». Им удалось продать за 15 тысяч рублей арт-работу «Исчезающая Конституция», которая, по словам представителей движения, в последнее время снова стала актуальной.

По словам организаторов аукциона, за вечер им удалось собрать 81,6 тысяч рублей. Эту сумму поделят поровну между обвиняемыми по трем уголовным делам. Коллектив Rupression, оказывающий поддержку арестованным в Петербурге и Пензе анархистам во время аукциона продал футболки и толстовки на сумму 5,7 тысяч рублей. Эти деньги обещают передать фигурантам дела «Сети».

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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