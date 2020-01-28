В Перми вернули следователям дело о прикованном цепями манекене с лицом Путина

Пермская прокуратура возвратила на доследование уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), возбужденного после того, как неизвестные граждане приковали цепями к одному из столбов в центре города облаченный в тюремную робу манекен с лицом Владимира Путина.

В прокуратуре не утвердили обвинение, дело вернули обратно в Следственный комитет. Будут еще проводить следственные действия. Почему вернули, мы не знаем, следствие нас еще не информировало, мы узнали об этом в прокуратуре. Теперь будем ждать звонка от следователя", - поделилась в беседе с "МБХ медиа" адвокат Анастасия Шардакова.

В ноябре прошлого года злоумышленники оставили в центре Перми одетый в арестантский наряд манекена, к которому было приколото лицо Путина и записка ""Военный преступник Пыня В. В". Подозреваемыми по делу проходят активисты Александр Шабарчин, Данила Васильев и член Либертарианской партии Александр Эткин (Котов).