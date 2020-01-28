Тетердинко предложил штрафовать неправильно обращающихся с мусорными контейнерами

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко внес в городской парламент законопроект об административной ответственности за нарушение порядка накопления твердых коммунальных отходов.

Речь идет, в частности, о гражданах и организациях, выставляющих мусорные контейнеры и бункеры вне специальных площадок или камер более чем за час до приезда мусоровоза, перегораживающих контейнерами проходы, проезды и автодороги. Также запрещено сжигать отходы на территории контейнерных площадок и мест накопления мусора.

В пояснительной записке депутат указал, что эти правила уже установлены законом, а ответственность за их нарушение – нет.

Тетердинко предлагает штрафовать граждан-нарушителей на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-250 тысяч рублей.

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