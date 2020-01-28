Адвокатов историка Соколова не устраивают результаты его психиатрической экспертизы

Защита бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко, решила оспорить результаты психиатрической экспертизы, которые сделали в научном центре им. Сербского.

"Были поставлены вопросы, касающиеся его вменяемости в момент совершения преступлений. На эти вопросы мы пока не получили нас устраивающих ответов. Именно поэтому мы будет подавать ходатайство о проведении повторной экспертизы", - уведомил "МБХ медиа" адвокат Александр Почуев.

Ранее сегодня выяснилось, что в момент совершения убийства Соколов отдавал отчет своим действиям. У него не выявили никаких "душевных" расстройств.

В ноябре 2019 года историка выловили из Мойки с пакетом, в котором находились части человеческого тела. Позднее в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у Соколову, который живет неподалеку от набережной, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября.