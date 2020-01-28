КРТИ подал на "Метрострой" в суд из-за гарантийных работ на "Спортивной"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры обратился с иском в Арбитражный суд Петербурга: ведомство требует, чтобы компания выполнила свои гарантийные обязательства по ремонту второго выхода на станции "Спортивной".

"Иск касается выполнения гарантийных обязательств ОАО "Метрострой". Компания не исполняет их по контракту на строительство второго выхода станции метро «Спортивная»", - частично пояснили "Коммерсанту" ситуацию в КРТИ. Какого именно плана должны быть проведены работы, в комитете и в "Метрострое" не сообщили.

Второй выход "Спортивной", расположенный на Васильевском острове, открыли в конце мая 2015 года. Впрочем, в дальнейшем обнажили его существенные изъяны - стали протекать крыши павильонов и перестали работать эскалаторы.