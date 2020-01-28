В Калининграде рабочие "изысканно" подлатали асфальт, заложив его тротуарной плиткой Сотрудники дорожных спецслужб Калининграда нетривиальным образом решили проблемы асфальтового покрытия нескольких городских пешеходных магистралей, заложив имевшиеся изъяны тротуарной плиткой. Фотографиями ноу-хау городских работников поделились пользователи паблика "Типичный Калининград". "Скажите спасибо, что не нарисовали плитку", - иронизируют комментаторы. "Чиновники просто воруют наши деньги!" - негодуют другие. Калининградские коммунальщики уже отличались нестандартными способами ремонта дорожного покрытия: например, в декабре 2019 года на пересечении улиц Космонавта Леонова и Чекистов они уложили бетонное покрытие, на котором прорезали шпателем орнамент, похожий на настоящую уличную плитку. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен