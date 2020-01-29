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9:45

По делу Голунова задержаны бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы

фото ЗакС политика По делу Голунова задержаны бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы

В Москве задержаны бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы в рамках дела о превышении полномочий при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает Baza. Голунов подтвердил эту информацию, передает «Медуза».

Количество задержанных пока неизвестно. Источник сообщает, что их доставили на допрос в центральный аппарат Следственного комитета.

Обновлено 09:55 ТАСС со ссылкой на источник сообщает о пятерых задержанных полицейских. 

Обновлено 10:20 Следственный комитет подтвердил информацию о задержании оперативников, передает «Интерфакс».

Ранее Голунов обратился с жалобой на имя нового генпрокурора Игоря Краснова с требованием принести ему официальные извинения за незаконное преследование по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) 18 декабря 2019 года: за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой последний объявил об этом. Дело возбудили спустя полгода после того, как следствие признало, что журналисту пытались подкинуть наркотики. До возбуждения дела Голунов подавал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие СК при расследовании, однако суд ее отклонил. Тогда же выяснилось, что материалы проверки по делу засекречены.

Имена задержавших Голунова летом 2019 года полицейских известны: это Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. После скандала их уволили, также как и начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Оперативники пытались оспорить свое увольнение в суде, но проиграли. Сергалиев - после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны

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