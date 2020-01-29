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10:22

Два депутата не захотели обсуждать послание Путина Федсобранию на заседании ЗакСа

фото ЗакС политика Два депутата не захотели обсуждать послание Путина Федсобранию на заседании ЗакСа

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 января рассмотрит вопрос о создании рабочей группы, которая займется воплощением в жизнь тезисов Владимира Путина, озвученных в недавнем послании к Федеральному собранию.

Против включения этого вопроса в повестку проголосовали два депутата, еще один парламентарий воздержался.

Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В нем он предложил дать российским семьям право на материнский капитал в полном объеме – 466 тысяч рублей после индексации в 2020 году – при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка он предложил доплачивать к этой сумме еще 150 тысяч рублей – до 616 тысяч. Также президент обратил внимание на темы демографии, доступа к цифровым серверам.

Самой большой темой стали предложенные Путиным поправки в Конституцию.  Среди них  - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

Госдума в первом чтении одобрила соответствующий проект закона. ЦИК может провести общенародное голосование по поправкам 12 апреля.

Сергей Еремеев

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