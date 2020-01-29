Два депутата не захотели обсуждать послание Путина Федсобранию на заседании ЗакСа

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 января рассмотрит вопрос о создании рабочей группы, которая займется воплощением в жизнь тезисов Владимира Путина, озвученных в недавнем послании к Федеральному собранию.

Против включения этого вопроса в повестку проголосовали два депутата, еще один парламентарий воздержался.

Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В нем он предложил дать российским семьям право на материнский капитал в полном объеме – 466 тысяч рублей после индексации в 2020 году – при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка он предложил доплачивать к этой сумме еще 150 тысяч рублей – до 616 тысяч. Также президент обратил внимание на темы демографии, доступа к цифровым серверам.

Самой большой темой стали предложенные Путиным поправки в Конституцию. Среди них - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

Госдума в первом чтении одобрила соответствующий проект закона. ЦИК может провести общенародное голосование по поправкам 12 апреля.

Сергей Еремеев