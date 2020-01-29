Рассудов попросит Беглова заняться вопросом апарт-отелей

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ и бывший председатель совета директоров строительного холдинга «Лидер Групп» Александр Рассудов обратится к губернатору Александру Беглову с просьбой создать рабочую группу «по вопросам строительства гостиниц». Текст запроса городской парламент заслушал на заседании в среду, 29 января.

Рассудов намерен бороться с «псевдожильем», которое застройщики возводят под видом апарт-отелей. По мнению депутата, это порождает ряд проблем для собственников апартаментов и жителей соседних домов.

«При проектировании и строительстве "псевдожилья" не учитываются важные, предусмотренные "Нормативами градостроительного проектирования Санкт-Петербурга", "Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга" параметры обеспечения жителей таких домов местами в детских садах и школах, требования по числу парковочных мест, озеленению и отсутствию вблизи промышленных предприятий», - написал Рассудов в тексте запроса.

Депутат, сославшись на данные компании Knight Frank, заявил, что сейчас в городе возводится около 40 апарт-отелей. Половина из них, по словам Рассудова, относится к «псевдожилью», то есть используется собственниками для постоянного жилья, а не сдачи в аренду.

- С «псевдожильем» необходимо срочно и достаточно жестко бороться. Это принимает масштабы эпидемии, - добавил член КПРФ.

В качестве примеров таких проектов он назвал комплекс Royal Park, продажи в котором ведет компания «Кортрос», а также проекты Seven Suns Development «Светлый мир "Внутри"» и «Светлый мир " Я романтик"».

Войти в рабочую группу, по мнению депутата, должны представители комитетов по градостроительству и архитектуре, по развитию туризма и по инвестициям, а также депутаты ЗакСа.

Напомним, Беглов ранее высказывался против формата апарт-отелей в самом начале своей работы в Смольном. В ноябре 2018 года он ставил задачу членам правительства прекратить застройку Петербурга комплексами апартаментов.

Сергей Еремеев

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