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10:47

Дроздов попросит Беглова включить улицы Рериха и Гжатскую в госпрограмму развития транспортной системы

фото ЗакС политика Дроздов попросит Беглова включить улицы Рериха и Гжатскую в госпрограмму развития транспортной системы

Вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов на заседании 29 января представил коллегам по городскому парламенту свой запрос к губернатору Александру Беглову.

Депутат попросит включить в государственную программу «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы улицы Гжатской и улицы Рериха, которая, по его словам, стала похожа на «заброшенный пустырь со стихийными парковками».

Также, по мнению Дроздова, госпрограмму необходимо дополнить подпрограммой «Транспортная доступность жилых массивов». Это необходимо с целью отдельного планирования расходов на обустройство улиц в жилой застройке, добавил парламентарий.

Сергей Еремеев


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