Экс-полковник Захарченко хочет вернуть 9 млрд рублей через суд

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко и его родственники обратились в Никулинский суд Москвы с требованием пересмотреть решение о конфискации имущества на более чем 9 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на адвоката Валерию Туникову.

Адвокаты просят пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Пресненский суд не признал Захарченко виновным в получении взятки от ресторатора, фактически его осудили за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане. В жалобе подчеркнуто, что доказательства принадлежности спорного имущества Захарченко основаны именно на материалах уголовного дела. На них же суд ссылался, когда делал вывод о том, что Захарченко долго скрывал от службы и общества незаконные доходы.

Также адвокаты сослались на заключение за подписью экс-главы СПЧ Михаила Федотова, в котором указано, что «неправомерно и преждевременно» предъявлять иски о конфискации незаконно приобретенного имущества к лицам, в отношении которых дело пока расследуется, и приговор не вступил в силу.

Захарченко был задержан в 2016 году. В его доме нашли огромные суммы наличных денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Кроме того, у него в собственности обнаружилось несколько квартир и автомобилей. Объяснить происхождение денег и имущества экс-полковник затруднился.

В 2017 году все средства Захарченко были перечислены в федеральный бюджет. Его приговорили к 12,5 годам колонии и штрафу в размере почти 118 млн рублей.