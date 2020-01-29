18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:54

Экс-полковник Захарченко хочет вернуть 9 млрд рублей через суд

фото ЗакС политика Экс-полковник Захарченко хочет вернуть 9 млрд рублей через суд

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко и его родственники обратились в Никулинский суд Москвы с требованием пересмотреть решение о конфискации имущества на более чем 9 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на адвоката Валерию Туникову.

Адвокаты просят пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Пресненский суд не признал Захарченко виновным в получении взятки от ресторатора, фактически его осудили за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане. В жалобе подчеркнуто, что доказательства принадлежности спорного имущества Захарченко основаны именно на материалах уголовного дела. На них же суд ссылался, когда делал вывод о том, что Захарченко долго скрывал от службы и общества незаконные доходы.

Также адвокаты сослались на заключение за подписью экс-главы СПЧ Михаила Федотова, в котором указано, что «неправомерно и преждевременно» предъявлять иски о конфискации незаконно приобретенного имущества к лицам, в отношении которых дело пока расследуется, и приговор не вступил в силу.

Захарченко был задержан в 2016 году. В его доме нашли огромные суммы наличных денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Кроме того, у него в собственности обнаружилось несколько квартир и автомобилей. Объяснить происхождение денег и имущества экс-полковник затруднился.

В 2017 году все средства Захарченко были перечислены в федеральный бюджет. Его приговорили к 12,5 годам колонии и штрафу в размере почти 118 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:44 Активистке "Открытой России" Шевченко разрешили гулять и звонить

11:42 На площади Восстания демонтируют огромную вывеску ВТБ

11:42 Активистке "Открытой России" Шевченко разрешили гулять и звонить

11:30 ЗакС Петербурга проголосовал за запрет продажи снюсов несовершеннолетним

11:28 Павловский: Повторяющаяся повестка ФБК деморализует

11:11 Территорию яхт-клуба на Петровской косе включат в перечень ЗНОП

10:54 Экс-полковник Захарченко хочет вернуть 9 млрд рублей через суд

10:47 Дроздов попросит Беглова включить улицы Рериха и Гжатскую в госпрограмму развития транспортной системы

10:34 Рассудов попросит Беглова заняться вопросом апарт-отелей

10:22 Два депутата не захотели обсуждать послание Путина Федсобранию на заседании ЗакСа

10:06 Суды Петербурга снова начали рабочий день с эвакуаций

9:45 По делу Голунова задержаны бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы

9:31 Новый министр связи предложил открыть силовикам доступ к персональным данным россиян

28 января, 20:55 В МИД РФ отчитали посла Японии из-за токийской выставки о Курилах

28 января, 20:33 В Калининграде рабочие "изысканно" подлатали асфальт, заложив его тротуарной плиткой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru