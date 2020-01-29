Территорию яхт-клуба на Петровской косе включат в перечень ЗНОП

Петербургское Законодательное собрание на заседании 29 января приняло в первом чтении законопроект, защищающий от застройки земельный участок Петровской косы. Инициативу внес с голоса спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Выступая с трибуны, он заявил, что Петроградскую сторону застройщики «рвут на части». При этом, по его словам, в районе не хватает социальных объектов.

- Ни одной школы, детского садика, инфраструктуры, сберкасс и так далее, - перечислил Макаров

Территорию планирует включить в перечень зон зеленых насаждений общего пользования, таким образом, любые строительные работы на этом месте будут невозможны. Часть защищенной зоны занимает Речной яхт-клуб профсоюзов, крупнейший в европейской части России.

На внесение поправок в законопроект отведено две недели. По словам Макарова, необходимо предусмотреть, чтобы спортивные объекты яхт-клуба можно было возводить.

Беспартийный депутат Максим Резник, лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев и член «Яблока» Борис Вишневский призвали Вячеслава Макарова включиться в градозащитную борьбу и за пределами Петроградского района. Ковалев и Резник напомнили о конфликте вокруг здания медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского. Депутаты, в том числе, раскритиковали поведение председателя КГИОП Сергея Макарова, который на днях покинул заседание рабочей группе совета по сохранению культурного наследия, на котором должны были рассмотреть вопрос медсанчасти.

- Мы много жалуемся, но у нас демократия, в нашем Законодательном собрании, по сравнению с КГИОП, - отметил Ковалев.

Вишневский пригласил спикера ЗакСа посетить в ближайшую субботу народный сход защитников дореволюционного доходного дома Басевича на улице Большой Пушкарской.

- Я думаю, вам будут рады, если вы включитесь в защиту этого здания, - добавил «яблочник».

Петровская коса - не первый участок Петроградского района, который депутаты вносят в перечень ЗНОП по инициативе Макарова. В частности, спикер ЗакСа выступил за защиту от застройки участок на Большой Разночинной улице, где готовилась начать строительство жилого дома компания «Бронка Девелопмент».

Сергей Еремеев

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