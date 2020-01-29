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11:30

ЗакС Петербурга проголосовал за запрет продажи снюсов несовершеннолетним

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга проголосовал за запрет продажи снюсов несовершеннолетним

В Петербурге могут запретить продажу бестабачной никотиносодержащей продукции детям и подросткам. Соответствующий законопроект 29 января приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.

Инициатива направлена на борьбу с набирающими популярность в России снюсами - пакетиками с никотином, которые используют в качестве альтернативы сигаретам. Снюсы потребляют, держа за верхней губой.

По словам автора законопроекта единоросса Дениса Четырбока, уже зафиксированы случаи продажи такой продукции с долей никотина, представляющей угрозу для жизни подростков.

Предложенные Четырбоком штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним доходят до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Должностные лица будут штрафовать на суммы до 20 тысяч рублей, рядовых граждан - до 5 тысяч рублей.

Фракция «Справедливая Россия» в ЗакСе разработала собственный законопроект о полном запрете снюса, однако включать его в повестку единороссы не захотели. По словам лидера фракции эсеров Алексея Ковалева, ограничение в продаже продукции только для несовершеннолетних фактически означает ее легализацию. Он отметил, что лоббисты легализации снюса есть и в Мариинском дворце.

Четырбок объяснил, что согласно положениям Конституции и городского законодательства городские власти не могут наложить полный запрет на продажу той или иной продукции.

Тем не менее, запрет снюсов уже незаконен на территории нескольких регионов России, в том числе в Ленинградской области.

Сергей Еремеев


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