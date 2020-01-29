На площади Восстания демонтируют огромную вывеску ВТБ

С гостиницы "Октябрьская" на площади Восстания в ближайшее время уберут крупную табличку ВТБ, о чем представители банка уведомили "Деловой Петербург". Решение объясняется "глубоким уважением к истории страны и мнению жителей".

Известие об этом радостно встретили активисты из сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания", предположившие, что таким образом было услышано их недовольство, ранее выражавшееся в текстах паблика. Их раздражало, что вывеска светила ярче соседней памятной надписи "Город-герой Ленинград".

"Осталось убрать ещё два гигантских рекламных экрана! Давай, губернатор, помогай!" - пожелали активисты.

Здание гостиницы появилось в центре города в 1851 году.