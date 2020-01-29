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11:44

Активистке "Открытой России" Шевченко разрешили гулять и звонить

фото ЗакС политика Активистке "Открытой России" Шевченко разрешили гулять и звонить

Сочинский Третий апелляционный суд общей юрисдикции смягчил условия содержания активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко под домашним арестом, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, теперь Шевченко разрешено звонить по телефону, гулять. Также ей позволили общаться со всеми, кроме свидетелей по ее делу.

В декабре при продлении меры пресечения Шевченко разрешили говорить по телефону с матерью.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК (сотрудничество с нежелательной организацией) из-за ее деятельности в «Открытой России». Поводом стали участие активистки в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Дело Шевченко стало первым подобным в России. В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование, вместо него появилась одноименная общественная организация.

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