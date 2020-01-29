Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту "московского дела" Малышевскому Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому до 2 лет 9 месяцев колонии, передает «Медиазона». Суд учел компенсацию вреда потерпевшему полицейскому Дмитрию Астафьеву как смягчающее обстоятельство. В декабре Малышевского приговорили к трем годам колонии. Его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Малышевского обвиняли в том, что он намеренно выдавил окно автозака, в котором оказался после задержания на акции протеста 27 июля. Стекло упало на сотрудника Росгвардии Астафьева, который, счел суд, испытал физическую боль. Сам потерпевший говорил, что почувствовал удар по голове, но не получил повреждений, поскольку на нем было защитное обмундирование. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен