Подозреваемый в убийстве депутата ЗакСа Ростовской области покончил с собой

В доме депутата ЗакСа Ростовской области Андрея Алабушева найдено тело 38-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве парламентария и его жены, сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой после того, как убил Алабушева и его супругу. По версии следствия, мотивом убийства стали неприязненные отношения между ним и депутатом.

Издание DonDay со ссылкой на источник называет имя подозреваемого: Александр Полуян. По данным издания, он зарубил супругов из-за того, что Алабушев уволил его отца.

Тела Алабушева и его жены нашли в их доме 28 января. Алабушев был депутатом ЗакСа от «Единой России» и директором НИИ зерновых культур имени Калиниченко.