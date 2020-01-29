У "Метростроя" его дочерняя компания отсудила свыше 13 млн рублей

Организация "Тоннельный отряд-3", приходящаяся "дочкой" "Метрострою", сумела через Арбитражный суд добиться с последнего почти 14 млн рублей, передает ТАСС. Эта сумма образовалась из задолженности в 9,3 млн и неустойки в размере 4,5 млн рублей.

"Метрострою" предстоит также оплатить судебные издержки и проценты от задолженности за последние полгода.

ЗАО "Тоннельный отряд" было одной из подрядных организаций, которые подолгу не выплачивали метростроителям зарплату. В мае прошлого года проблему разрешили судебные приставы.

Примечательно, что в январе из СИЗО под домашний арест выпустили гендиректора "Метростроя" Николая Александрова, фигурирующего в уголовном деле о растрате бюджетных средств. Его должность в настоящее время занимает экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин.

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